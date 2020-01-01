Tokenomie pentru Blend (BLND) Descoperă informații cheie despre Blend (BLND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blend (BLND) Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Pagină de internet oficială: https://www.blend.capital/ Carte albă: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper Cumpără BLND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blend (BLND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blend (BLND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Ofertă totală: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Ofertă aflată în circulație: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Minim dintotdeauna: $ 0.03894753 $ 0.03894753 $ 0.03894753 Preț curent: $ 0.04747105 $ 0.04747105 $ 0.04747105 Află mai mult despre prețul tokenului Blend (BLND)

Tokenomie pentru Blend (BLND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blend (BLND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLND, explorează prețul în direct al tokenului BLND!

