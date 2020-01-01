Tokenomie pentru BlackCoin (BLK) Descoperă informații cheie despre BlackCoin (BLK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BlackCoin (BLK) BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

Tokenomie și analiză de preț pentru BlackCoin (BLK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BlackCoin (BLK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.49M Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 63.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.47M Maxim dintotdeauna: $ 1.15 Minim dintotdeauna: $ 0.0019911 Preț curent: $ 0.054702

Tokenomie pentru BlackCoin (BLK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BlackCoin (BLK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLK, explorează prețul în direct al tokenului BLK!

Predicție de preț pentru BLK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLK!

