Informații despre BITT (BITT) BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Pagină de internet oficială: https://www.bittoken.club/ Cumpără BITT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BITT (BITT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BITT (BITT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.34K $ 1.34K $ 1.34K Ofertă totală: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ofertă aflată în circulație: $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.80K $ 5.80K $ 5.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013819 $ 0.00013819 $ 0.00013819 Află mai mult despre prețul tokenului BITT (BITT)

Tokenomie pentru BITT (BITT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BITT (BITT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BITT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BITT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BITT, explorează prețul în direct al tokenului BITT!

Predicție de preț pentru BITT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BITT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BITT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BITT!

