Informații despre BitMart (BMX) BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Pagină de internet oficială: https://www.bitmart.com/trade/en

Tokenomie și analiză de preț pentru BitMart (BMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitMart (BMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 122.39M $ 122.39M $ 122.39M Ofertă totală: $ 639.41M $ 639.41M $ 639.41M Ofertă aflată în circulație: $ 339.41M $ 339.41M $ 339.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 230.56M $ 230.56M $ 230.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.619048 $ 0.619048 $ 0.619048 Minim dintotdeauna: $ 0.00672692 $ 0.00672692 $ 0.00672692 Preț curent: $ 0.36069 $ 0.36069 $ 0.36069 Află mai mult despre prețul tokenului BitMart (BMX)

Tokenomie pentru BitMart (BMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitMart (BMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BMX, explorează prețul în direct al tokenului BMX!

