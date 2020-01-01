Tokenomie pentru Bitcoin Treasury Machine (BTM) Descoperă informații cheie despre Bitcoin Treasury Machine (BTM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bitcoin Treasury Machine (BTM) $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Pagină de internet oficială: https://btm.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitcoin Treasury Machine (BTM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitcoin Treasury Machine (BTM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.33K $ 15.33K $ 15.33K Ofertă totală: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M Ofertă aflată în circulație: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.33K $ 15.33K $ 15.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.00201157 $ 0.00201157 $ 0.00201157 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Tokenomie pentru Bitcoin Treasury Machine (BTM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitcoin Treasury Machine (BTM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTM, explorează prețul în direct al tokenului BTM!

Predicție de preț pentru BTM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BTM? Pagina noastră de predicție de preț pentru BTM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BTM!

