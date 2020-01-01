Tokenomie pentru BiohackerDAO (BIOHACK) Descoperă informații cheie despre BiohackerDAO (BIOHACK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BiohackerDAO (BIOHACK) BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Pagină de internet oficială: https://biohackerdao.org/ Carte albă: https://biohackerdao.org/mission-governance Cumpără BIOHACK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BiohackerDAO (BIOHACK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BiohackerDAO (BIOHACK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 343.58K $ 343.58K $ 343.58K Ofertă totală: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Ofertă aflată în circulație: $ 588.01K $ 588.01K $ 588.01K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Maxim dintotdeauna: $ 6.21 $ 6.21 $ 6.21 Minim dintotdeauna: $ 0.353064 $ 0.353064 $ 0.353064 Preț curent: $ 0.584308 $ 0.584308 $ 0.584308 Află mai mult despre prețul tokenului BiohackerDAO (BIOHACK)

Tokenomie pentru BiohackerDAO (BIOHACK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BiohackerDAO (BIOHACK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIOHACK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIOHACK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIOHACK, explorează prețul în direct al tokenului BIOHACK!

Predicție de preț pentru BIOHACK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIOHACK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIOHACK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIOHACK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!