The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.
Tokenomie pentru Bio Acceleration (BIO/ACC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Bio Acceleration (BIO/ACC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri BIO/ACC care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri BIO/ACC care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIO/ACC, explorează prețul în direct al tokenului BIO/ACC!
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.