Informații despre BigShortBets (BIGSB) BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. Pagină de internet oficială: https://bigshortbets.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru BigShortBets (BIGSB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BigShortBets (BIGSB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 691.03K $ 691.03K $ 691.03K Ofertă totală: $ 29.85M $ 29.85M $ 29.85M Ofertă aflată în circulație: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Maxim dintotdeauna: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Minim dintotdeauna: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Preț curent: $ 0.121947 $ 0.121947 $ 0.121947 Află mai mult despre prețul tokenului BigShortBets (BIGSB)

Tokenomie pentru BigShortBets (BIGSB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BigShortBets (BIGSB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIGSB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIGSB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIGSB, explorează prețul în direct al tokenului BIGSB!

