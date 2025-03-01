Tokenomie pentru BIGFACTS (BIGFACTS) Descoperă informații cheie despre BIGFACTS (BIGFACTS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BIGFACTS (BIGFACTS) $BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation. Pagină de internet oficială: https://bigfacts.io/ Carte albă: https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru BIGFACTS (BIGFACTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BIGFACTS (BIGFACTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K Ofertă totală: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M Ofertă aflată în circulație: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00718208 $ 0.00718208 $ 0.00718208 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BIGFACTS (BIGFACTS)

Tokenomie pentru BIGFACTS (BIGFACTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BIGFACTS (BIGFACTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIGFACTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIGFACTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIGFACTS, explorează prețul în direct al tokenului BIGFACTS!

Predicție de preț pentru BIGFACTS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIGFACTS? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIGFACTS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIGFACTS!

