Informații despre Big Back Bitcoin (BBBTC) Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project's mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation. Pagină de internet oficială: https://bigbackbitcoin.com/ Carte albă: https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081 Cumpără BBBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Big Back Bitcoin (BBBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Big Back Bitcoin (BBBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 194.38K $ 194.38K $ 194.38K Ofertă totală: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ofertă aflată în circulație: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 504.89K $ 504.89K $ 504.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.00032439 $ 0.00032439 $ 0.00032439 Minim dintotdeauna: $ 0.00000457 $ 0.00000457 $ 0.00000457 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Big Back Bitcoin (BBBTC)

Tokenomie pentru Big Back Bitcoin (BBBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Big Back Bitcoin (BBBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BBBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BBBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BBBTC, explorează prețul în direct al tokenului BBBTC!

Predicție de preț pentru BBBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BBBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru BBBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BBBTC!

