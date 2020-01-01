Tokenomie pentru BiFi (BIFI) Descoperă informații cheie despre BiFi (BIFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BiFi (BIFI) BiFi token serves multiple functions on BiFi's multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi. Pagină de internet oficială: https://bifi.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru BiFi (BIFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BiFi (BIFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 731.30K $ 731.30K $ 731.30K Ofertă totală: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M Ofertă aflată în circulație: $ 605.57M $ 605.57M $ 605.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.297469 $ 0.297469 $ 0.297469 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00120762 $ 0.00120762 $ 0.00120762 Află mai mult despre prețul tokenului BiFi (BIFI)

Tokenomie pentru BiFi (BIFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BiFi (BIFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIFI, explorează prețul în direct al tokenului BIFI!

Predicție de preț pentru BIFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIFI!

