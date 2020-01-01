Tokenomie pentru bicho (BICHO) Descoperă informații cheie despre bicho (BICHO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre bicho (BICHO) Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! Pagină de internet oficială: https://bichothedog.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru bicho (BICHO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bicho (BICHO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.79K $ 34.79K $ 34.79K Ofertă totală: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M Ofertă aflată în circulație: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.79K $ 34.79K $ 34.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.00542787 $ 0.00542787 $ 0.00542787 Minim dintotdeauna: $ 0.00003363 $ 0.00003363 $ 0.00003363 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului bicho (BICHO)

Tokenomie pentru bicho (BICHO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bicho (BICHO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BICHO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BICHO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BICHO, explorează prețul în direct al tokenului BICHO!

Predicție de preț pentru BICHO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BICHO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BICHO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BICHO!

