Tokenomie pentru BetSwirl (BETS) Descoperă informații cheie despre BetSwirl (BETS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre BetSwirl (BETS) BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: - A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse - Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners - A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS - A staking program to share the project profits with the community - A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward! - A transparent system with a complete protocol analytics dashboard - A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Pagină de internet oficială: https://www.betswirl.com

Tokenomie și analiză de preț pentru BetSwirl (BETS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BetSwirl (BETS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 451.73K $ 451.73K $ 451.73K Ofertă totală: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Ofertă aflată în circulație: $ 2.53B $ 2.53B $ 2.53B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00017837 $ 0.00017837 $ 0.00017837 Află mai mult despre prețul tokenului BetSwirl (BETS)

Tokenomie pentru BetSwirl (BETS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BetSwirl (BETS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BETS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BETS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BETS, explorează prețul în direct al tokenului BETS!

Predicție de preț pentru BETS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BETS? Pagina noastră de predicție de preț pentru BETS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BETS!

