Informații despre Beth ($BETH) The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn't about being "just another token." It's a business. It's a movement. It's a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here's what we're building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH's community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://bethonsolana.com/ Carte albă: https://bethonsolana.com/whitepaper Cumpără $BETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Beth ($BETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beth ($BETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.72K Ofertă totală: $ 989.85M Ofertă aflată în circulație: $ 937.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.01495483 Minim dintotdeauna: $ 0.000021 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Beth ($BETH)

Tokenomie pentru Beth ($BETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beth ($BETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BETH, explorează prețul în direct al tokenului $BETH!

Predicție de preț pentru $BETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $BETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru $BETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $BETH!

