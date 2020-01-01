Tokenomie pentru Beevo (BEEVO) Descoperă informații cheie despre Beevo (BEEVO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beevo (BEEVO) Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it's a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community. Pagină de internet oficială: https://beevo.fun

Tokenomie și analiză de preț pentru Beevo (BEEVO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beevo (BEEVO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.45K $ 14.45K $ 14.45K Ofertă totală: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.45K $ 14.45K $ 14.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.00142896 $ 0.00142896 $ 0.00142896 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Beevo (BEEVO)

Tokenomie pentru Beevo (BEEVO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beevo (BEEVO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEEVO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEEVO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEEVO, explorează prețul în direct al tokenului BEEVO!

