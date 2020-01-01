Tokenomie pentru Base Protocol (BASE) Descoperă informații cheie despre Base Protocol (BASE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Base Protocol (BASE) Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Pagină de internet oficială: https://www.baseprotocol.org/ Cumpără BASE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Base Protocol (BASE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Base Protocol (BASE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 221.11K $ 221.11K $ 221.11K Ofertă totală: $ 702.44K $ 702.44K $ 702.44K Ofertă aflată în circulație: $ 480.68K $ 480.68K $ 480.68K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 323.12K $ 323.12K $ 323.12K Maxim dintotdeauna: $ 35.25 $ 35.25 $ 35.25 Minim dintotdeauna: $ 0.177029 $ 0.177029 $ 0.177029 Preț curent: $ 0.460001 $ 0.460001 $ 0.460001 Află mai mult despre prețul tokenului Base Protocol (BASE)

Tokenomie pentru Base Protocol (BASE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Base Protocol (BASE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BASE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BASE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BASE, explorează prețul în direct al tokenului BASE!

