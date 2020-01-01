Tokenomie pentru B20 (B20) Descoperă informații cheie despre B20 (B20), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre B20 (B20) B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse's mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the "keys" to this digital vault. Pagină de internet oficială: https://b20.whalestreet.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru B20 (B20) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru B20 (B20), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 243.67K Ofertă totală: $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 4.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 489.84K Maxim dintotdeauna: $ 28.62 Minim dintotdeauna: $ 0.01405272 Preț curent: $ 0.04898396

Tokenomie pentru B20 (B20): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru B20 (B20) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri B20 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri B20 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru B20, explorează prețul în direct al tokenului B20!

