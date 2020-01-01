Explorează tokenomia pentru AXI (AXI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AXI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru AXI (AXI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AXI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre AXI (AXI) I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL's clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible. Pagină de internet oficială: https://axiai.io/ Tokenomie și analiză de preț pentru AXI (AXI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AXI (AXI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 305.90K $ 305.90K $ 305.90K Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 305.90K $ 305.90K $ 305.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.00789819 $ 0.00789819 $ 0.00789819 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00030591 $ 0.00030591 $ 0.00030591 Află mai mult despre prețul tokenului AXI (AXI) Tokenomie pentru AXI (AXI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AXI (AXI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AXI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AXI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AXI, explorează prețul în direct al tokenului AXI! Predicție de preț pentru AXI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AXI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.