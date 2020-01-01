Tokenomie pentru Axelar (AXL) Descoperă informații cheie despre Axelar (AXL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Axelar (AXL) Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator's staking pool and receiving rewards, minus the validator's commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are "inflationary" — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Pagină de internet oficială: https://axelar.network/ Carte albă: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Axelar (AXL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Axelar (AXL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 308.73M $ 308.73M $ 308.73M Ofertă totală: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Ofertă aflată în circulație: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 360.45M $ 360.45M $ 360.45M Maxim dintotdeauna: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Minim dintotdeauna: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Preț curent: $ 0.296557 $ 0.296557 $ 0.296557 Află mai mult despre prețul tokenului Axelar (AXL)

Tokenomie pentru Axelar (AXL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Axelar (AXL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AXL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AXL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AXL, explorează prețul în direct al tokenului AXL!

Predicție de preț pentru AXL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AXL? Pagina noastră de predicție de preț pentru AXL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AXL!

