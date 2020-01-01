Explorează tokenomia pentru Autonomous Virtual Beings (AVB) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AVB, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Autonomous Virtual Beings (AVB) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AVB, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Autonomous Virtual Beings (AVB) / Tokenomie / Tokenomie pentru Autonomous Virtual Beings (AVB) Descoperă informații cheie despre Autonomous Virtual Beings (AVB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Pagină de internet oficială: https://avb.gg Cumpără AVB acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Autonomous Virtual Beings (AVB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Autonomous Virtual Beings (AVB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 653.66K $ 653.66K $ 653.66K Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 653.66K $ 653.66K $ 653.66K Maxim dintotdeauna: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00065371 $ 0.00065371 $ 0.00065371 Află mai mult despre prețul tokenului Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomie pentru Autonomous Virtual Beings (AVB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Autonomous Virtual Beings (AVB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVB, explorează prețul în direct al tokenului AVB! Predicție de preț pentru AVB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AVB? Pagina noastră de predicție de preț pentru AVB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AVB! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.