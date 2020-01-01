Tokenomie pentru Automata (ATA) Descoperă informații cheie despre Automata (ATA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Automata (ATA) Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Pagină de internet oficială: https://www.ata.network/ Carte albă: https://docs.ata.network/research/lightpaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Automata (ATA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Automata (ATA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.09M $ 23.09M $ 23.09M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.29M $ 39.29M $ 39.29M Maxim dintotdeauna: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Minim dintotdeauna: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Preț curent: $ 0.03927021 $ 0.03927021 $ 0.03927021 Află mai mult despre prețul tokenului Automata (ATA)

Tokenomie pentru Automata (ATA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Automata (ATA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATA, explorează prețul în direct al tokenului ATA!

Predicție de preț pentru ATA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATA!

