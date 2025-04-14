Tokenomie pentru AurumTrust (AUT) Descoperă informații cheie despre AurumTrust (AUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AurumTrust (AUT) AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder's Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated. Pagină de internet oficială: https://x.com/aurumtrustcro Cumpără AUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AurumTrust (AUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AurumTrust (AUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 99.99K $ 99.99K $ 99.99K Ofertă totală: $ 811.73M $ 811.73M $ 811.73M Ofertă aflată în circulație: $ 811.73M $ 811.73M $ 811.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 99.99K $ 99.99K $ 99.99K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012315 $ 0.00012315 $ 0.00012315 Află mai mult despre prețul tokenului AurumTrust (AUT)

Tokenomie pentru AurumTrust (AUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AurumTrust (AUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUT, explorează prețul în direct al tokenului AUT!

