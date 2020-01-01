Tokenomie pentru AuraFarming (AURAFARM) Descoperă informații cheie despre AuraFarming (AURAFARM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AuraFarming (AURAFARM) Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other's aura points. Pagină de internet oficială: https://aurafarming.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru AuraFarming (AURAFARM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AuraFarming (AURAFARM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 401.10K $ 401.10K $ 401.10K Ofertă totală: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ofertă aflată în circulație: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 401.10K $ 401.10K $ 401.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 Minim dintotdeauna: $ 0.00038166 $ 0.00038166 $ 0.00038166 Preț curent: $ 0.00040127 $ 0.00040127 $ 0.00040127 Află mai mult despre prețul tokenului AuraFarming (AURAFARM)

Tokenomie pentru AuraFarming (AURAFARM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AuraFarming (AURAFARM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AURAFARM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AURAFARM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AURAFARM, explorează prețul în direct al tokenului AURAFARM!

