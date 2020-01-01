Tokenomie pentru AuditAI (AUDAI) Descoperă informații cheie despre AuditAI (AUDAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI's innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.audit-ai.io/ Carte albă: https://www.audit-ai.io/whitepaper Cumpără AUDAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AuditAI (AUDAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AuditAI (AUDAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 239.80K $ 239.80K $ 239.80K Ofertă totală: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Ofertă aflată în circulație: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 239.80K $ 239.80K $ 239.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Minim dintotdeauna: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Preț curent: $ 0.00532884 $ 0.00532884 $ 0.00532884 Află mai mult despre prețul tokenului AuditAI (AUDAI)

Tokenomie pentru AuditAI (AUDAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AuditAI (AUDAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUDAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUDAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUDAI, explorează prețul în direct al tokenului AUDAI!

