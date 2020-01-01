Explorează tokenomia pentru Audit (AUDIT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AUDIT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Audit (AUDIT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AUDIT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Audit (AUDIT) Descoperă informații cheie despre Audit (AUDIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre Audit (AUDIT) AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Tokenomie și analiză de preț pentru Audit (AUDIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Audit (AUDIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.082311 $ 0.082311 $ 0.082311 Minim dintotdeauna: $ 0.01100494 $ 0.01100494 $ 0.01100494 Preț curent: $ 0.01109338 $ 0.01109338 $ 0.01109338 Află mai mult despre prețul tokenului Audit (AUDIT) Tokenomie pentru Audit (AUDIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Audit (AUDIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUDIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUDIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUDIT, explorează prețul în direct al tokenului AUDIT! Predicție de preț pentru AUDIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUDIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUDIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.