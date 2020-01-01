Tokenomie pentru ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Descoperă informații cheie despre ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Pagină de internet oficială: https://asynchronus.ai Carte albă: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Cumpără ASYNC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 319.16K $ 319.16K $ 319.16K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 654.16M $ 654.16M $ 654.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 487.89K $ 487.89K $ 487.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0004875 $ 0.0004875 $ 0.0004875 Află mai mult despre prețul tokenului ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Tokenomie pentru ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASYNC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASYNC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASYNC, explorează prețul în direct al tokenului ASYNC!

Predicție de preț pentru ASYNC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASYNC? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASYNC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASYNC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!