Informații despre ASSAI (ASSAI) I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms - multimodal intelligence for real-time market analysis - automated trading based on actionable insights - high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging: - Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights - Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms multimodal intelligence for real-time market analysis

Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain Pagină de internet oficială: https://assai.io Cumpără ASSAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ASSAI (ASSAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ASSAI (ASSAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.98K $ 16.98K $ 16.98K Ofertă totală: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ofertă aflată în circulație: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.98K $ 16.98K $ 16.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.04886133 $ 0.04886133 $ 0.04886133 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ASSAI (ASSAI)

Tokenomie pentru ASSAI (ASSAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ASSAI (ASSAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASSAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASSAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASSAI, explorează prețul în direct al tokenului ASSAI!

Predicție de preț pentru ASSAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASSAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASSAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASSAI!

