Informații despre Artificial CZ (AICZ) $AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents. Pagină de internet oficială: https://www.artificialcz.com/ Carte albă: https://github.com/ArtificialCZ/aicz-plugin-kit Tokenomie și analiză de preț pentru Artificial CZ (AICZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Artificial CZ (AICZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 225.70K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 836.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 269.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.00232264 Minim dintotdeauna: $ 0.00024083 Preț curent: $ 0.0002695 Tokenomie pentru Artificial CZ (AICZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Artificial CZ (AICZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AICZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AICZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.