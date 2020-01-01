Tokenomie pentru ARMOR (ARMOR) Descoperă informații cheie despre ARMOR (ARMOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ARMOR (ARMOR) Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure's founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Pagină de internet oficială: https://armor.fi

Tokenomie și analiză de preț pentru ARMOR (ARMOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ARMOR (ARMOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 108.49K $ 108.49K $ 108.49K Ofertă totală: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Ofertă aflată în circulație: $ 237.39M $ 237.39M $ 237.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 342.74K $ 342.74K $ 342.74K Maxim dintotdeauna: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00045699 $ 0.00045699 $ 0.00045699 Află mai mult despre prețul tokenului ARMOR (ARMOR)

Tokenomie pentru ARMOR (ARMOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ARMOR (ARMOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARMOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARMOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARMOR, explorează prețul în direct al tokenului ARMOR!

