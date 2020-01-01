Tokenomie pentru Archethic (UCO) Descoperă informații cheie despre Archethic (UCO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Archethic (UCO) ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Pagină de internet oficială: https://www.archethic.net/ Carte albă: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Cumpără UCO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Archethic (UCO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Archethic (UCO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 116.83K $ 116.83K $ 116.83K Ofertă totală: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Ofertă aflată în circulație: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 271.60K $ 271.60K $ 271.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00028115 $ 0.00028115 $ 0.00028115 Află mai mult despre prețul tokenului Archethic (UCO)

Tokenomie pentru Archethic (UCO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Archethic (UCO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UCO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UCO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UCO, explorează prețul în direct al tokenului UCO!

Predicție de preț pentru UCO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UCO? Pagina noastră de predicție de preț pentru UCO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UCO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!