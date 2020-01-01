Tokenomie pentru Arcas (ARCAS) Descoperă informații cheie despre Arcas (ARCAS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Arcas (ARCAS) ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Pagină de internet oficială: https://www.arcas.games/ Carte albă: https://info.arcas.games/

Tokenomie și analiză de preț pentru Arcas (ARCAS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Arcas (ARCAS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Ofertă totală: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Ofertă aflată în circulație: $ 69.43M $ 69.43M $ 69.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Maxim dintotdeauna: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.02799027 $ 0.02799027 $ 0.02799027 Află mai mult despre prețul tokenului Arcas (ARCAS)

Tokenomie pentru Arcas (ARCAS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Arcas (ARCAS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARCAS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARCAS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARCAS, explorează prețul în direct al tokenului ARCAS!

