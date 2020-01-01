Tokenomie pentru Araracoin (ARARA) Descoperă informații cheie despre Araracoin (ARARA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Araracoin (ARARA) Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Pagină de internet oficială: https://www.araracoin.org Carte albă: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Cumpără ARARA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Araracoin (ARARA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Araracoin (ARARA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.39M $ 19.39M $ 19.39M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.48M $ 53.48M $ 53.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00053483 $ 0.00053483 $ 0.00053483 Află mai mult despre prețul tokenului Araracoin (ARARA)

Tokenomie pentru Araracoin (ARARA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Araracoin (ARARA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARARA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARARA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARARA, explorează prețul în direct al tokenului ARARA!

