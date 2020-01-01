Tokenomie pentru ApeScreener (APES)
Informații despre ApeScreener (APES)
ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence.
How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions.
Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc.
Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit.
Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place:
- What is the project about and its key features.
- Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.
- Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.
- Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project.
Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out.
- Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.
- Revoke contracts and monitor wallet safety.
- Rebalance your assets based on your Investor Profile.
- and more.
Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier.
ApeScreener - Your Genius Edge.
Tokenomie și analiză de preț pentru ApeScreener (APES)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ApeScreener (APES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru ApeScreener (APES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru ApeScreener (APES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri APES care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri APES care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru APES, explorează prețul în direct al tokenului APES!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.