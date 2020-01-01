Tokenomie pentru Ampleforth (AMPL) Descoperă informații cheie despre Ampleforth (AMPL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ampleforth (AMPL) Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it's price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder's wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Pagină de internet oficială: https://www.ampleforth.org/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Tokenomie și analiză de preț pentru Ampleforth (AMPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ampleforth (AMPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Ofertă totală: $ 20.17M $ 20.17M $ 20.17M Ofertă aflată în circulație: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.89M $ 23.89M $ 23.89M Maxim dintotdeauna: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Minim dintotdeauna: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Preț curent: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Află mai mult despre prețul tokenului Ampleforth (AMPL)

Tokenomie pentru Ampleforth (AMPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ampleforth (AMPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMPL, explorează prețul în direct al tokenului AMPL!

Predicție de preț pentru AMPL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AMPL? Pagina noastră de predicție de preț pentru AMPL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

