Informații despre Akio (AKIO) Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Pagină de internet oficială: https://akio.one Carte albă: https://akio.one/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Akio (AKIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Akio (AKIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ofertă totală: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ofertă aflată în circulație: $ 985.80M $ 985.80M $ 985.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Maxim dintotdeauna: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Minim dintotdeauna: $ 0.00113258 $ 0.00113258 $ 0.00113258 Preț curent: $ 0.00113309 $ 0.00113309 $ 0.00113309 Află mai mult despre prețul tokenului Akio (AKIO)

Tokenomie pentru Akio (AKIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Akio (AKIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AKIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AKIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AKIO, explorează prețul în direct al tokenului AKIO!

