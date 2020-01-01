Explorează tokenomia pentru AI Crystal Node (AICRYNODE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AICRYNODE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru AI Crystal Node (AICRYNODE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AICRYNODE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre AI Crystal Node (AICRYNODE) The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode's functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Pagină de internet oficială: https://crynode.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru AI Crystal Node (AICRYNODE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI Crystal Node (AICRYNODE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Ofertă totală: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Ofertă aflată în circulație: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomie pentru AI Crystal Node (AICRYNODE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI Crystal Node (AICRYNODE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AICRYNODE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AICRYNODE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AICRYNODE, explorează prețul în direct al tokenului AICRYNODE! Predicție de preț pentru AICRYNODE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AICRYNODE? 