Informații despre Agio (AGIO) AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. Pagină de internet oficială: https://www.agioprotocol.co/ Carte albă: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/ Cumpără AGIO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Agio (AGIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agio (AGIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 255.70K $ 255.70K $ 255.70K Ofertă totală: $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M Ofertă aflată în circulație: $ 27.16M $ 27.16M $ 27.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 851.18K $ 851.18K $ 851.18K Maxim dintotdeauna: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 Minim dintotdeauna: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 Preț curent: $ 0.00941473 $ 0.00941473 $ 0.00941473 Află mai mult despre prețul tokenului Agio (AGIO)

Tokenomie pentru Agio (AGIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agio (AGIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGIO, explorează prețul în direct al tokenului AGIO!

