Tokenomie pentru Agent Rogue (ROGUE) Descoperă informații cheie despre Agent Rogue (ROGUE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Agent Rogue (ROGUE)

Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools.

Pagină de internet oficială: https://agentexperience.live/

Tokenomie și analiză de preț pentru Agent Rogue (ROGUE)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agent Rogue (ROGUE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț.

Capitalizare de piață: $ 56.49K
Ofertă totală: $ 999.88M
Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.49K
Maxim dintotdeauna: $ 0.0047412
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Agent Rogue (ROGUE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Agent Rogue (ROGUE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROGUE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROGUE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.