Informații despre AGAWA (AGAWA) AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own "eyes," whether through the lens of Ghibli, or something entirely new. Pagină de internet oficială: https://www.alita.plus/

Tokenomie și analiză de preț pentru AGAWA (AGAWA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AGAWA (AGAWA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.74K $ 14.74K $ 14.74K Ofertă totală: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Ofertă aflată în circulație: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.74K $ 14.74K $ 14.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.00142301 $ 0.00142301 $ 0.00142301 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului AGAWA (AGAWA)

Tokenomie pentru AGAWA (AGAWA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AGAWA (AGAWA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGAWA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGAWA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGAWA, explorează prețul în direct al tokenului AGAWA!

