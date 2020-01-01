Tokenomie pentru Aesoperator (AESOPERATOR) Descoperă informații cheie despre Aesoperator (AESOPERATOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aesoperator (AESOPERATOR) Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications. Pagină de internet oficială: https://aesoperator.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Aesoperator (AESOPERATOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aesoperator (AESOPERATOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.02K $ 15.02K $ 15.02K Ofertă totală: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Ofertă aflată în circulație: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.02K $ 15.02K $ 15.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.00751917 $ 0.00751917 $ 0.00751917 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Aesoperator (AESOPERATOR)

Tokenomie pentru Aesoperator (AESOPERATOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aesoperator (AESOPERATOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AESOPERATOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AESOPERATOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AESOPERATOR, explorează prețul în direct al tokenului AESOPERATOR!

