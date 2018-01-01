Tokenomie pentru Adappter (ADP) Descoperă informații cheie despre Adappter (ADP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Adappter (ADP) Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to "Adappter" service, which provides various blockchain information and live content from "Houjaeki" service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Pagină de internet oficială: https://adappter.io/ Cumpără ADP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Adappter (ADP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Adappter (ADP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.77M $ 14.77M $ 14.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.158038 $ 0.158038 $ 0.158038 Minim dintotdeauna: $ 0.00110676 $ 0.00110676 $ 0.00110676 Preț curent: $ 0.00147677 $ 0.00147677 $ 0.00147677 Află mai mult despre prețul tokenului Adappter (ADP)

Tokenomie pentru Adappter (ADP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Adappter (ADP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ADP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ADP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ADP, explorează prețul în direct al tokenului ADP!

Predicție de preț pentru ADP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ADP? Pagina noastră de predicție de preț pentru ADP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ADP!

