Informații despre a16gems (A16G) Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth. Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth. Pagină de internet oficială: https://www.a16g.xyz/ Cumpără A16G acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru a16gems (A16G) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru a16gems (A16G), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.40K $ 15.40K $ 15.40K Ofertă totală: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ofertă aflată în circulație: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.40K $ 15.40K $ 15.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00311251 $ 0.00311251 $ 0.00311251 Minim dintotdeauna: $ 0.00000941 $ 0.00000941 $ 0.00000941 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului a16gems (A16G)

Tokenomie pentru a16gems (A16G): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru a16gems (A16G) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A16G care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A16G care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A16G, explorează prețul în direct al tokenului A16G!

