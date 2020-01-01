Tokenomie pentru ZeroLend (ZERO) Descoperă informații cheie despre ZeroLend (ZERO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZeroLend (ZERO) ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Pagină de internet oficială: https://zerolend.xyz/ Carte albă: https://docs.zerolend.xyz/ Explorator de blocuri: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Cumpără ZERO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZeroLend (ZERO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZeroLend (ZERO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Maxim dintotdeauna: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Minim dintotdeauna: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Preț curent: $ 0.00002948 $ 0.00002948 $ 0.00002948 Află mai mult despre prețul tokenului ZeroLend (ZERO)

Tokenomie pentru ZeroLend (ZERO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZeroLend (ZERO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZERO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZERO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZERO, explorează prețul în direct al tokenului ZERO!

Istoric de preț pentru ZeroLend (ZERO) Analiza istoricului de preț pentru ZERO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru ZERO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZERO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZERO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

