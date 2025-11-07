BursăDEX+
Prețul în timp real pentru YZY astăzi este 0.3761 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru YZY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru YZY pe MEXC acum.

Pret YZY (YZY)

Preț în timp real pentru 1 YZY în USD:

$0.3759
$0.3759$0.3759
+0.37%1D
USD
YZY (YZY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:28:15 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru YZY (YZY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.3737
$ 0.3737$ 0.3737
Minim 24 h
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Maxim 24 h

$ 0.3737
$ 0.3737$ 0.3737

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.24%

+0.37%

-0.43%

-0.43%

Prețul în timp real pentru YZY (YZY) este $ 0.3761. În ultimele 24 de ore, tokenul YZY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.3737 și un maxim de $ 0.39, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YZY este $ 3.1581037257728988, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.19323573050067985.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YZY s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu +0.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YZY (YZY)

No.280

$ 112.83M
$ 112.83M$ 112.83M

$ 58.99K
$ 58.99K$ 58.99K

$ 376.10M
$ 376.10M$ 376.10M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,713.860841
999,999,713.860841 999,999,713.860841

29.99%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru YZY este $ 112.83M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 58.99K. Oferta aflată în circulație pentru YZY este 300.00M, cu o ofertă totală de 999999713.860841. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 376.10M.

Istoric de preț pentru YZY (YZY) USD

Urmărește modificările de preț pentru YZY pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.001386+0.37%
30 de zile$ -0.0521-12.17%
60 de zile$ -0.1163-23.62%
90 de zile$ -0.1239-24.78%
Modificare de preț astăzi pentru YZY

Astăzi, YZY a înregistrat o modificare de $ +0.001386 (+0.37%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru YZY

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0521 (-12.17%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru YZY

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, YZY a văzut o modificare de $ -0.1163 (-23.62%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru YZY

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1239 (-24.78%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru YZY (YZY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru YZY.

Ce este YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

Tokenul YZY este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile YZY. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru YZY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre YZY pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare YZY fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru YZY (USD)

Ce valoare va avea YZY (YZY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale YZY (YZY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru YZY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru YZY!

Tokenomie pentru YZY (YZY)

Înțelegerea tokenomică a YZY (YZY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru YZY!

Cum se cumpără YZY (YZY)

Vrei să știi cum să cumperi YZY? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra YZY cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

YZY în monede locale

Resursă YZY

Pentru o înțelegere mai aprofundată a YZY, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web YZY oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre YZY

Cât valorează YZY (YZY) astăzi?
Prețul pe viu pentru YZY în USD este 0.3761 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru YZY în USD?
Prețul actual pentru YZY la USD este $ 0.3761. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru YZY?
Capitalizarea de piață pentru YZY este $ 112.83M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru YZY?
Ofertă aflată în circulație pentru YZY este 300.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru YZY?
YZY a obținut un preț ATH de 3.1581037257728988 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru YZY?
YZY a avut un preț ATL de 0.19323573050067985 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru YZY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru YZY este $ 58.99K USD.
Va crește YZY în acest an?
YZY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru YZY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:28:15 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

