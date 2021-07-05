Tokenomie pentru XEC (XEC) Descoperă informații cheie despre XEC (XEC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XEC (XEC) eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Pagină de internet oficială: https://e.cash/ Carte albă: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.e.cash/ Cumpără XEC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XEC (XEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XEC (XEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 345.90M $ 345.90M $ 345.90M Ofertă totală: $ 19.93T $ 19.93T $ 19.93T Ofertă aflată în circulație: $ 19.93T $ 19.93T $ 19.93T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 364.56M $ 364.56M $ 364.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 Minim dintotdeauna: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Preț curent: $ 0.00001736 $ 0.00001736 $ 0.00001736 Află mai mult despre prețul tokenului XEC (XEC)

Tokenomie pentru XEC (XEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XEC (XEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XEC, explorează prețul în direct al tokenului XEC!

Cum se cumpără XEC Te interesează să adaugi XEC (XEC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XEC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XEC pe MEXC!

Istoric de preț pentru XEC (XEC) Analiza istoricului de preț pentru XEC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XEC!

Predicție de preț pentru XEC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XEC? Pagina noastră de predicție de preț pentru XEC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XEC!

