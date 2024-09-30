Tokenomie pentru Tales X (X) Descoperă informații cheie despre Tales X (X), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tales X (X) A decentralized retail platform for content and real products, driven by a token incentive model. A decentralized retail platform for content and real products, driven by a token incentive model. Pagină de internet oficială: https://app.talex.world Carte albă: https://docs.talex.world Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0510101ec6c49d24ed911f0011e22a0d697ee776 Cumpără X acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tales X (X) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tales X (X), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.67M $ 21.67M $ 21.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.095526 $ 0.095526 $ 0.095526 Minim dintotdeauna: $ 0.010224005470061562 $ 0.010224005470061562 $ 0.010224005470061562 Preț curent: $ 0.021665 $ 0.021665 $ 0.021665 Află mai mult despre prețul tokenului Tales X (X)

Structura în profunzime a tokenului Tales X (X) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri X. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. X Empire (formerly Musk Empire) is a GameFi project built on The Open Network (TON), featuring a tap-to-earn Telegram game and a comprehensive AI-powered ecosystem. Its token, $X, is central to gameplay, incentives, and the broader platform economy. Below is a detailed breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Token Supply and Allocation Category Allocation (Tokens) % of Total Supply Locking/Vesting Notes Total Supply 690,000,000,000 100% — Minted on TON blockchain Community (Mining, Vouchers, Chill Phase) 517,500,000,000 75% No lockup/vesting Distributed via mining, NFT vouchers, and Chill Phase airdrop - Mining & Vouchers (Phase 1) 483,000,000,000 70% No lockup/vesting Main airdrop to early adopters and miners - Chill Phase (Phase 2) 34,500,000,000 5% No lockup/vesting Earned in a special event (Chill Phase) before airdrop New Users & Future Phases 172,500,000,000 25% Details TBA Reserved for onboarding, development, listings, liquidity, team, etc. Issuance Mechanism Mining Phase: Players earn in-game coins by tapping, completing quests, and inviting friends. This phase ended on September 30, 2024.

Players earn in-game coins by tapping, completing quests, and inviting friends. This phase ended on September 30, 2024. NFT Vouchers: Players could mint NFT vouchers (up to 570,000 minted) representing a portion of their airdrop allocation. These are tradable and redeemable 1:1 for $X tokens at launch.

Players could mint NFT vouchers (up to 570,000 minted) representing a portion of their airdrop allocation. These are tradable and redeemable 1:1 for $X tokens at launch. Airdrop: After the mining phase, tokens are distributed based on in-game performance, referrals, and engagement. The airdrop is scheduled for October 24, 2024.

After the mining phase, tokens are distributed based on in-game performance, referrals, and engagement. The airdrop is scheduled for October 24, 2024. Chill Phase: An additional 5% of tokens are distributed in a competitive event after the mining phase, with all player progress reset for fairness. Allocation Mechanism Primary Criteria: Number and quality of referred friends (referrals must be active) Hourly in-game profit (profit-per-hour metric) Number of completed quests and tasks

Additional Criteria: TON wallet connection and transactions Use of Telegram Premium Anti-bot measures (undisclosed to prevent exploitation)

NFT Voucher Holders: Receive priority in airdrop distribution. Usage and Incentive Mechanism In-Game Utility: $X is used for: Upgrading avatars and businesses Unlocking premium features and mini-games (over 200 available) Participating in strategic investments and trading bots Future e-commerce integrations

$X is used for: Staking and Rewards: Players can stake $X for additional benefits and participate in exclusive events.

Players can stake $X for additional benefits and participate in exclusive events. Holder Incentives: Programs like "$X Holder Status" reward users for holding tokens in their wallets for 30 days, offering exclusive benefits and partner airdrops.

Programs like "$X Holder Status" reward users for holding tokens in their wallets for 30 days, offering exclusive benefits and partner airdrops. Referral System: Inviting friends increases airdrop rewards and fosters community growth.

Inviting friends increases airdrop rewards and fosters community growth. Burn Mechanism: Inactive accounts (over 30 days) have their in-game coins burned, reallocating value to active players and supporting token value. Locking Mechanism No Lockup/Vesting for Community: All tokens distributed to the community (mining, vouchers, Chill Phase) are immediately accessible after the airdrop.

All tokens distributed to the community (mining, vouchers, Chill Phase) are immediately accessible after the airdrop. Launchpool Locking (Bitget): Users can lock BTC or ETH to earn $X airdrop rewards during the Launchpool event. Tokens are distributed hourly based on the amount locked.

Users can lock BTC or ETH to earn $X airdrop rewards during the Launchpool event. Tokens are distributed hourly based on the amount locked. Future Allocations: Details on lockup/vesting for the 25% reserved for new users, development, and team are to be announced. Unlocking Time Mining Phase End: September 30, 2024, 18:00 UTC

September 30, 2024, 18:00 UTC Chill Phase End: October 17, 2024

October 17, 2024 Airdrop and Token Generation Event (TGE): October 24, 2024

October 24, 2024 Launchpool Unlocking: Tokens distributed hourly during the locking period (October 24 – November 3, 2024)

Tokens distributed hourly during the locking period (October 24 – November 3, 2024) No Vesting for Community: Tokens are fully unlocked and tradable upon distribution. Summary Table Mechanism Details Issuance Mining (tap-to-earn), NFT vouchers, airdrop, Chill Phase, Launchpool Allocation 75% to community (mining, vouchers, Chill Phase), 25% to new users/future/team Usage In-game upgrades, mini-games, staking, trading, e-commerce (future), exclusive rewards Incentives Referrals, staking, holder status, daily tasks, anti-bot measures, burns for inactivity Locking No lockup for community; Launchpool locking for airdrop; future allocations TBA Unlocking Community tokens fully unlocked at airdrop (Oct 24, 2024); Launchpool hourly distribution Additional Notes Token Utility Expansion: The team plans to introduce more use cases, including e-commerce and additional staking opportunities, to drive long-term demand.

The team plans to introduce more use cases, including e-commerce and additional staking opportunities, to drive long-term demand. Market Listings: $X will be listed on major exchanges (e.g., KuCoin, Bitget) immediately after the airdrop.

$X will be listed on major exchanges (e.g., KuCoin, Bitget) immediately after the airdrop. Community Focus: The tokenomics are designed to reward active, engaged users and foster organic growth. In conclusion, X Empire’s tokenomics are highly community-centric, with the majority of tokens distributed to active players and contributors without lockups or vesting. The project leverages a multi-phase airdrop, gamified mining, and referral incentives to drive engagement, while future allocations and utility expansions aim to sustain long-term ecosystem growth.

Tokenomie pentru Tales X (X): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tales X (X) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri X care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri X care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru X, explorează prețul în direct al tokenului X!

