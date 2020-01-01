Tokenomie pentru WSPN (WUSD) Descoperă informații cheie despre WSPN (WUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WSPN (WUSD) Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios. Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios. Pagină de internet oficială: https://wspn.io/ Carte albă: https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41 Cumpără WUSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WSPN (WUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WSPN (WUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.56M Ofertă totală: $ 5.56M Ofertă aflată în circulație: $ 5.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.56M Maxim dintotdeauna: $ 1.122 Minim dintotdeauna: $ 0.9193743352790505 Preț curent: $ 1.0001

Tokenomie pentru WSPN (WUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WSPN (WUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WUSD, explorează prețul în direct al tokenului WUSD!

Istoric de preț pentru WSPN (WUSD) Analiza istoricului de preț pentru WUSD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

