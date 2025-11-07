BursăDEX+
Prețul în timp real pentru WIKI CAT astăzi este 0.00000009024 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru WKC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru WKC pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru WIKI CAT astăzi este 0.00000009024 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru WKC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru WKC pe MEXC acum.

Mai multe despre WKC

Informații de preț pentru WKC

Ce este WKC

Carte albă pentru WKC

Pagina oficială pentru WKC

Tokenomie pentru WKC

Prognoza prețurilor pentru WKC

Istoric WKC

Ghid de cumpărare WKC

Convertor valutar WKC în fiduciar

Logo WIKI CAT

Pret WIKI CAT (WKC)

Preț în timp real pentru 1 WKC în USD:

-0.54%1D
USD
WIKI CAT (WKC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:48 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru WIKI CAT (WKC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-1.91%

-0.54%

-17.36%

-17.36%

Prețul în timp real pentru WIKI CAT (WKC) este $ 0.00000009024. În ultimele 24 de ore, tokenul WKC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000008998 și un maxim de $ 0.0000001033, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WKC este $ 0.000000472824771637, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000000000057105301.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WKC s-a modificat cu -1.91% în decursul ultimei ore, cu -0.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WIKI CAT (WKC)

No.451

64.15%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru WIKI CAT este $ 49.26M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 68.79K. Oferta aflată în circulație pentru WKC este 545.84T, cu o ofertă totală de 853278579305012. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 76.78M.

Istoric de preț pentru WIKI CAT (WKC) USD

Urmărește modificările de preț pentru WIKI CAT pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000000004899-0.54%
30 de zile$ -0.00000008516-48.56%
60 de zile$ -0.00000015901-63.80%
90 de zile$ +0.00000007024+351.20%
Modificare de preț astăzi pentru WIKI CAT

Astăzi, WKC a înregistrat o modificare de $ -0.0000000004899 (-0.54%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru WIKI CAT

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00000008516 (-48.56%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru WIKI CAT

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, WKC a văzut o modificare de $ -0.00000015901 (-63.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru WIKI CAT

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00000007024 (+351.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru WIKI CAT (WKC)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru WIKI CAT.

Ce este WIKI CAT (WKC)

Tokenul WIKI CAT este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile WIKI CAT. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru WKC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre WIKI CAT pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare WIKI CAT fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru WIKI CAT (USD)

Ce valoare va avea WIKI CAT (WKC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale WIKI CAT (WKC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru WIKI CAT.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru WIKI CAT!

Tokenomie pentru WIKI CAT (WKC)

Înțelegerea tokenomică a WIKI CAT (WKC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru WKC!

Cum se cumpără WIKI CAT (WKC)

Vrei să știi cum să cumperi WIKI CAT? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra WIKI CAT cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă WIKI CAT

Pentru o înțelegere mai aprofundată a WIKI CAT, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web WIKI CAT oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre WIKI CAT

Cât valorează WIKI CAT (WKC) astăzi?
Prețul pe viu pentru WKC în USD este 0.00000009024 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru WKC în USD?
Prețul actual pentru WKC la USD este $ 0.00000009024. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru WIKI CAT?
Capitalizarea de piață pentru WKC este $ 49.26M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru WKC?
Ofertă aflată în circulație pentru WKC este 545.84T USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru WKC?
WKC a obținut un preț ATH de 0.000000472824771637 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru WKC?
WKC a avut un preț ATL de 0.000000000057105301 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru WKC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru WKC este $ 68.79K USD.
Va crește WKC în acest an?
WKC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru WKC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:48 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru WIKI CAT (WKC)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

