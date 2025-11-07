BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Falcon Finance astăzi este 0.9988 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru USDF în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru USDF pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 USDF în USD:

$0.9988
$0.9988
-0.01%1D
USD
Falcon Finance (USDF) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:24:02 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Falcon Finance (USDF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.9965
$ 0.9965
Minim 24 h
$ 0.999
$ 0.999
Maxim 24 h

$ 0.9965
$ 0.9965

$ 0.999
$ 0.999

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203

0.00%

-0.01%

+0.15%

+0.15%

Prețul în timp real pentru Falcon Finance (USDF) este $ 0.9988. În ultimele 24 de ore, tokenul USDF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.9965 și un maxim de $ 0.999, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDF este $ 1.0243014891348232, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.909369011278203.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDF s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.00B
$ 2.00B

$ 99.36K
$ 99.36K

$ 2.00B
$ 2.00B

2.00B
2.00B

2,004,173,213.0989637
2,004,173,213.0989637

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Falcon Finance este $ 2.00B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 99.36K. Oferta aflată în circulație pentru USDF este 2.00B, cu o ofertă totală de 2004173213.0989637. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.00B.

Istoric de preț pentru Falcon Finance (USDF) USD

Urmărește modificările de preț pentru Falcon Finance pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0001-0.01%
30 de zile$ +0.0048+0.48%
60 de zile$ +0.0154+1.56%
90 de zile$ +0.0149+1.51%
Modificare de preț astăzi pentru Falcon Finance

Astăzi, USDF a înregistrat o modificare de $ -0.0001 (-0.01%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Falcon Finance

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0048 (+0.48%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Falcon Finance

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, USDF a văzut o modificare de $ +0.0154 (+1.56%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Falcon Finance

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0149 (+1.51%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Falcon Finance (USDF)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Falcon Finance.

Ce este Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Tokenul Falcon Finance este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Falcon Finance. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru USDF pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Falcon Finance pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Falcon Finance fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Falcon Finance (USD)

Ce valoare va avea Falcon Finance (USDF) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Falcon Finance (USDF) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Falcon Finance.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Falcon Finance!

Tokenomie pentru Falcon Finance (USDF)

Înțelegerea tokenomică a Falcon Finance (USDF) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru USDF!

Cum se cumpără Falcon Finance (USDF)

Vrei să știi cum să cumperi Falcon Finance? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Falcon Finance cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

USDF în monede locale

1 Falcon Finance(USDF) în VND
26,283.422
1 Falcon Finance(USDF) în AUD
A$1.538152
1 Falcon Finance(USDF) în GBP
0.759088
1 Falcon Finance(USDF) în EUR
0.858968
1 Falcon Finance(USDF) în USD
$0.9988
1 Falcon Finance(USDF) în MYR
RM4.174984
1 Falcon Finance(USDF) în TRY
42.059468
1 Falcon Finance(USDF) în JPY
¥152.8164
1 Falcon Finance(USDF) în ARS
ARS$1,449.628356
1 Falcon Finance(USDF) în RUB
81.072596
1 Falcon Finance(USDF) în INR
88.54362
1 Falcon Finance(USDF) în IDR
Rp16,646.660008
1 Falcon Finance(USDF) în PHP
58.9292
1 Falcon Finance(USDF) în EGP
￡E.47.233252
1 Falcon Finance(USDF) în BRL
R$5.34358
1 Falcon Finance(USDF) în CAD
C$1.408308
1 Falcon Finance(USDF) în BDT
121.863588
1 Falcon Finance(USDF) în NGN
1,437.113392
1 Falcon Finance(USDF) în COP
$3,812.209852
1 Falcon Finance(USDF) în ZAR
R.17.37912
1 Falcon Finance(USDF) în UAH
42.009528
1 Falcon Finance(USDF) în TZS
T.Sh.2,454.0516
1 Falcon Finance(USDF) în VES
Bs222.7324
1 Falcon Finance(USDF) în CLP
$941.8684
1 Falcon Finance(USDF) în PKR
Rs282.300832
1 Falcon Finance(USDF) în KZT
525.398764
1 Falcon Finance(USDF) în THB
฿32.36112
1 Falcon Finance(USDF) în TWD
NT$30.972788
1 Falcon Finance(USDF) în AED
د.إ3.665596
1 Falcon Finance(USDF) în CHF
Fr0.79904
1 Falcon Finance(USDF) în HKD
HK$7.760676
1 Falcon Finance(USDF) în AMD
֏381.94112
1 Falcon Finance(USDF) în MAD
.د.م9.298828
1 Falcon Finance(USDF) în MXN
$18.617632
1 Falcon Finance(USDF) în SAR
ريال3.7455
1 Falcon Finance(USDF) în ETB
Br153.305812
1 Falcon Finance(USDF) în KES
KSh128.985032
1 Falcon Finance(USDF) în JOD
د.أ0.7081492
1 Falcon Finance(USDF) în PLN
3.675584
1 Falcon Finance(USDF) în RON
лв4.39472
1 Falcon Finance(USDF) în SEK
kr9.578492
1 Falcon Finance(USDF) în BGN
лв1.687972
1 Falcon Finance(USDF) în HUF
Ft334.717856
1 Falcon Finance(USDF) în CZK
21.064692
1 Falcon Finance(USDF) în KWD
د.ك0.3056328
1 Falcon Finance(USDF) în ILS
3.266076
1 Falcon Finance(USDF) în BOB
Bs6.89172
1 Falcon Finance(USDF) în AZN
1.69796
1 Falcon Finance(USDF) în TJS
SM9.208936
1 Falcon Finance(USDF) în GEL
2.706748
1 Falcon Finance(USDF) în AOA
Kz911.30512
1 Falcon Finance(USDF) în BHD
.د.ب0.3755488
1 Falcon Finance(USDF) în BMD
$0.9988
1 Falcon Finance(USDF) în DKK
kr6.462236
1 Falcon Finance(USDF) în HNL
L26.248464
1 Falcon Finance(USDF) în MUR
45.9448
1 Falcon Finance(USDF) în NAD
$17.349156
1 Falcon Finance(USDF) în NOK
kr10.207736
1 Falcon Finance(USDF) în NZD
$1.767876
1 Falcon Finance(USDF) în PAB
B/.0.9988
1 Falcon Finance(USDF) în PGK
K4.264876
1 Falcon Finance(USDF) în QAR
ر.ق3.635632
1 Falcon Finance(USDF) în RSD
дин.101.538008
1 Falcon Finance(USDF) în UZS
soʻm11,890.474288
1 Falcon Finance(USDF) în ALL
L83.769356
1 Falcon Finance(USDF) în ANG
ƒ1.787852
1 Falcon Finance(USDF) în AWG
ƒ1.79784
1 Falcon Finance(USDF) în BBD
$1.9976
1 Falcon Finance(USDF) în BAM
KM1.687972
1 Falcon Finance(USDF) în BIF
Fr2,945.4612
1 Falcon Finance(USDF) în BND
$1.29844
1 Falcon Finance(USDF) în BSD
$0.9988
1 Falcon Finance(USDF) în JMD
$160.15758
1 Falcon Finance(USDF) în KHR
4,011.240728
1 Falcon Finance(USDF) în KMF
Fr425.4888
1 Falcon Finance(USDF) în LAK
21,713.043044
1 Falcon Finance(USDF) în LKR
රු304.504156
1 Falcon Finance(USDF) în MDL
L17.089468
1 Falcon Finance(USDF) în MGA
Ar4,499.0946
1 Falcon Finance(USDF) în MOP
P7.9904
1 Falcon Finance(USDF) în MVR
15.38152
1 Falcon Finance(USDF) în MWK
MK1,731.02028
1 Falcon Finance(USDF) în MZN
MT63.87326
1 Falcon Finance(USDF) în NPR
रु141.52996
1 Falcon Finance(USDF) în PYG
7,083.4896
1 Falcon Finance(USDF) în RWF
Fr1,451.2564
1 Falcon Finance(USDF) în SBD
$8.210136
1 Falcon Finance(USDF) în SCR
13.723512
1 Falcon Finance(USDF) în SRD
$38.4538
1 Falcon Finance(USDF) în SVC
$8.729512
1 Falcon Finance(USDF) în SZL
L17.32918
1 Falcon Finance(USDF) în TMT
m3.4958
1 Falcon Finance(USDF) în TND
د.ت2.9554492
1 Falcon Finance(USDF) în TTD
$6.761876
1 Falcon Finance(USDF) în UGX
Sh3,491.8048
1 Falcon Finance(USDF) în XAF
Fr567.3184
1 Falcon Finance(USDF) în XCD
$2.69676
1 Falcon Finance(USDF) în XOF
Fr567.3184
1 Falcon Finance(USDF) în XPF
Fr102.8764
1 Falcon Finance(USDF) în BWP
P13.43386
1 Falcon Finance(USDF) în BZD
$2.007588
1 Falcon Finance(USDF) în CVE
$95.565184
1 Falcon Finance(USDF) în DJF
Fr177.7864
1 Falcon Finance(USDF) în DOP
$64.242816
1 Falcon Finance(USDF) în DZD
د.ج130.323424
1 Falcon Finance(USDF) în FJD
$2.277264
1 Falcon Finance(USDF) în GNF
Fr8,684.566
1 Falcon Finance(USDF) în GTQ
Q7.650808
1 Falcon Finance(USDF) în GYD
$208.909008
1 Falcon Finance(USDF) în ISK
kr125.8488

Resursă Falcon Finance

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Falcon Finance, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Falcon Finance oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Falcon Finance

Cât valorează Falcon Finance (USDF) astăzi?
Prețul pe viu pentru USDF în USD este 0.9988 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru USDF în USD?
Prețul actual pentru USDF la USD este $ 0.9988. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Falcon Finance?
Capitalizarea de piață pentru USDF este $ 2.00B USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru USDF?
Ofertă aflată în circulație pentru USDF este 2.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru USDF?
USDF a obținut un preț ATH de 1.0243014891348232 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru USDF?
USDF a avut un preț ATL de 0.909369011278203 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru USDF?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru USDF este $ 99.36K USD.
Va crește USDF în acest an?
USDF ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru USDF pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:24:02 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Falcon Finance (USDF)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator USDF în USD

Sumă

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9988 USD

Tranzacționează USDF

USDF/USDT
$0.9988
$0.9988
-0.01%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

