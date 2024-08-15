Tokenomie pentru SUNDOG (SUNDOG) Descoperă informații cheie despre SUNDOG (SUNDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUNDOG (SUNDOG) SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Pagină de internet oficială: https://www.sundog.meme Carte albă: https://www.sundog.meme Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Cumpără SUNDOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUNDOG (SUNDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUNDOG (SUNDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.03M $ 31.03M $ 31.03M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 Minim dintotdeauna: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Preț curent: $ 0.03111 $ 0.03111 $ 0.03111 Află mai mult despre prețul tokenului SUNDOG (SUNDOG)

Tokenomie pentru SUNDOG (SUNDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUNDOG (SUNDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUNDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUNDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUNDOG, explorează prețul în direct al tokenului SUNDOG!

Cum se cumpără SUNDOG Te interesează să adaugi SUNDOG (SUNDOG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUNDOG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUNDOG pe MEXC!

Istoric de preț pentru SUNDOG (SUNDOG) Analiza istoricului de preț pentru SUNDOG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUNDOG!

Predicție de preț pentru SUNDOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUNDOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUNDOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUNDOG!

